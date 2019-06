VIDÉO - Mélenchon à Philippe : "Savez-vous que vous avez perdu l'élection ?"

Le député marseillais a commencé par acter la défaite de son parti aux européennes et reconnu "la difficulté de [sa] position pour mener le combat". Une défaite nationale, avec certes "six députés insoumis à Strasbourg" contre deux, mais aussi européenne : "Notre sommes rayés de la carte dans plusieurs pays. Le combat s'annonce donc dans des conditions très dures". Mais le vétéran de la scène politique n'entend pas lâcher. A la fin de son intervention, il citera ainsi Sisyphe, cette figure antique qui, inlassablement, poussait une lourde pierre jusqu'au sommet d'une montagne, avant de la voir dégringoler tout en bas : "J'en reste à Camus. Il demande d'imaginer Sisyphe heureux. [...] On ne comprend pas comment Sisyphe y parvient, si on ne se souvient pas que pour lui, la lutte pour les sommets suffit pour remplir le cœur d'un homme".





Mais c'est en s'adressant à Edouard Philippe que Jean-Luc Mélenchon a usé d'un ton pour le moins taquin. "Monsieur le Premier ministre, savez-vous que vous avez, vous aussi, perdu l'élection ?" commence-t-il. Alors qu'Edouard Philippe, tout sourire, opine du chef, son adversaire poursuit : "Mais je vois bien que non !" Rappelant qu'il avait fait des européennes "un référendum" contre la politique de l'exécutif, Jean-Luc Mélenchon poursuit, sourire aux lèvres : "C'est ce qu'il s'est passé ! Et vous l'avez perdu ! 80% des bulletins de vote se sont portés sur des listes qui vous étaient ouvertement opposées. 90% des inscrits vous ont refusé leur appui."