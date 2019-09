"Merci pour lui" : les remerciements poignants de Claude Chirac aux Français venus dire au revoir à Jacques Chirac

A CŒUR OUVERT - Claude Chirac a salué dimanche soir les personnes venues se recueillir auprès du cercueil de Jacques Chirac, aux Invalides. Accolades, poignées de mains... la fille de l'ancien président de la République a gardé le sourire, allant à la rencontre des admirateurs de son défunt père et les remerciant chaleureusement, malgré le deuil.

"Merci pour tout. C'est dimanche, en plus... C'est magnifique et c'est d'un grand réconfort." A sa sortie des Invalides, Claude Chirac a serré des mains aux personnes venus rendre un dernier au revoir. Ce dimanche se tenait l'hommage populaire à son père, Jacques Chirac, mort jeudi à l'âge de 86 ans. Le cercueil était exposé dans l'enceinte du monument parisien, devant une photo de l'ancien président et recouvert du drapeau tricolore.

Pour se recueillir, certains ont fait trois, quatre, voire cinq heures de queue. Alors Claude Chirac, qui représentait sa mère Bernadette, absente, a tenu à remercier chaque personne venue saluer la mémoire de son défunt père et soutenir le clan Chirac dans cette période de deuil. "On a été tellement touché qu'on s'est dit, un peu comme ça, spontanément, 'On va dire merci', a-t-elle confié aux médias, la nuit tombée. C'est tout simple et c'est normal. On l'a fait avec notre cœur. On voulait les remercier de la part de ma mère et de notre part. C'est important de dire merci."