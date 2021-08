Michel Barnier invité du 20H de TF1

À lui de répondre : “Oui, j’ai pris la décision d’être candidat à l’élection présidentielle d’avril prochain. Dans moins de huit mois, les Français éliront leur nouveau président. Les temps qui sont devant nous sont des temps exigeants et graves. Et le monde qui nous entoure est un monde dangereux. On le voit, en ce moment même, à Kaboul. C’est un monde fragile aussi, injuste et fragile. On le voit avec le changement climatique et toutes les catastrophes qu’il provoque.