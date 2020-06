Municipales 2020 : l'ambiance à Perpignan après la victoire du Rassemblement national

Perpignan est désormais la plus grande ville dirigée par le Rassemblement national. Dans la cité catalane, Louis Aliot a mené une campagne sans étiquette politique, une stratégie payante. Du côté des Perpignanais, comme à chaque élection, il y a des heureux et des déçus. Et en ce lendemain de victoire, le futur maire et son équipe sont au travail. La ville tourne ainsi une nouvelle page après 60 ans de règne de la droite. Qu'en est-il des autres résultats du RN ?



