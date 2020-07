Municipales 2020 : Marseille n'a toujours pas de maire

À Marseille, on n'a toujours pas entamé le deuxième tour des municipales. Les négociations continuent et particulièrement entre le printemps marseillais de Michèle Rubirola et Samia Ghali. Pour l'instant, les deux camps n'ont pas encore trouvé d'accord. A noter que si aucun candidat n'a la majorité absolue, tout se jouera lors d'un troisième tour décisif où une simple majorité relative suffirait.



