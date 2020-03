Municipales 2020 : quand les candidats rivalisent d'imagination pour verdir leurs villes

"Rue-jardin" dans chaque quartier pour les uns, promenade plantée pour les autres, ... Pour attirer l'attention des électeurs, certains candidats mettent l'écologie et la préservation de l'environnement au centre de leur programme. Comme preuve, la course aux arbres est lancée dans toutes les métropoles. Tous ces projets sont ambitieux, mais qu'en est-il de leur réalisation ?



