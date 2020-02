Municipales 2020 : un maire pour onze habitants à Nauvay

A Nauvay (Sarthe), les résultats des prochaines municipales sont déjà plus ou moins connus. Dans ce village où il n'y a ni église ni commerce, sept des onze habitants siègent au conseil municipal. La maire, Annick Leroi, candidate à sa succession, sera certainement réélue. Avec quelques contribuables en plus, résidents secondaires et exploitants agricoles, le nombre d'électeurs va dépasser la vingtaine. Et tous sont d'accord pour ne pas fusionner avec une commune voisine.



