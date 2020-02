Municipales à Paris : ce qu'il faut savoir sur le retrait de Benjamin Griveaux

Coup de tonnerre dans le monde de la politique. Benjamin Griveaux a annoncé ce vendredi matin le retrait de sa candidature à la mairie de Paris. En cause, une vidéo privée de lui à caractère sexuel circule sur Internet depuis le 12 février dernier. Très vite, Benjamin Griveaux a eu le soutien de son parti, mais aussi de ceux de ses adversaires qui appellent à une campagne "apaisée et digne". La République en marche a perdu son candidat, mais elle ne compte pas abandonner les élections.



