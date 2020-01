Municipales à Paris : Emmanuel Macron peut-il imposer un candidat unique ?

En difficulté dans les sondages, le parti présidentiel s'interroge. Pour cause, le duel fratricide à Paris entre Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Le premier a été investi par la République en marche, le second a décidé d'y aller envers et contre tous. Cette division pourrait les condamner à perdre. Alors, après plusieurs mois de psychodrame, Emmanuel Macron a décidé de s'en mêler ce dimanche.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.