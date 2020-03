Municipales : entre enjeu local et national

Emmanuel Macron et Edouard Philippe se sont fortement impliqués pour les municipales. Pour eux, les enjeux sont de taille. Le Premier ministre a été élu dès le premier tour au Havre en 2014, mais suite à la réforme des retraites et le 49.3, ses adversaires, communistes et écologistes, sont bien déterminés à le faire chuter. S'il gagne, "il sera le héros de la macronie, et s'il perd, il devra démissionner", affirme Olivier Mazerolle. Quant au président de la République, sa candidate, Agnès Buzyn, a encore du mal à coller au tandem Dati/Hidalgo qui est en tête de la course. Cependant, "elle peut encore espérer", selon notre éditorialiste.



Ce dimanche 8 mars 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des enjeux majeurs des élections municipales pour toutes les formations politiques. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 08/03/2020 présentée par Anne-Chloé Bottet sur LCI.