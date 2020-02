Municipales : l'installation des panneaux électoraux a débuté

À quelques jours des élections municipales, plusieurs communes ont commencé à installer les panneaux électoraux. Ils arrivent à point à Cysoing (Nord) où le scrutin tient une place particulière auprès des citoyens. Alors que la règle autorise un affichage par liste et par bureau de vote, la commune a décidé de multiplier les points d'information. Cependant, certains électeurs préfèrent s'informer autrement notamment via le courrier dans leur boîte aux lettres.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.