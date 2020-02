Municipales : la grande confusion

Les électeurs sont perturbés, car ils sont dans la confusion la plus totale pour les municipales. En effet, on constate des coups de billard à plusieurs bandes et des partis politiques qui font cause commune dans certaines villes. Olivier Mazerolle nous fourni quelques explications pour mieux se retrouver dans ce paysage politique complexe. Qu'en est-il de la déroute de La République en Marche ? Quelles seront les issues possibles de ces élections ?



Ce samedi 29 février 2020, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de la confusion dans les municipales de 2020. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 29/02/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.