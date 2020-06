Municipales : la grande incertitude

Le second tour des élections municipales, c'est dans une semaine. D'après Olivier Mazerolle, le gagnant du Havre sera la star de ces élections. Contre toute attente, la gauche pourrait bien crier victoire. Dans plusieurs villes, elle a rassemblé ses forces et pourrait conserver Rennes, Nantes, Bordeaux, Paris, Marseille et Lyon. Les Républicains pourraient-ils gagner dans plusieurs villes ? Quid du Rassemblement national ?



