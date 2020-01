Municipales : le casse-tête de LAREM

La course pour les municipales bat son plein. Anne Hidalgo a annoncé sa candidature pour un nouveau mandat à la mairie de Paris. Si elle a toutes les chances pour obtenir le plus grand nombre d'élus, elle ne pourra toutefois pas faire face à une coalition destinée à mettre quelqu'un d'autre à sa place. Cependant, ses opposants sont occupés à livrer une bataille d'ego, notamment du côté de LAREM. Et il n'y a pas qu'à Paris que les désaccords au sein du parti de la majorité se font sentir. A Lyon, à Biarritz et à Marseille, le camp se fracture. Comment s'annoncent ces municipales pour LAREM ? Quid des autres partis ? Anne Hidalgo est-elle sur le chemin de la victoire ?



