Municipales : le casse-tête est-il réglé ?

Le second tour des élections municipales se déroulera le 28 juin prochain. La décision a été compliquée à prendre pour le gouvernement et on attend aussi la validation du Conseil scientifique. Mais Édouard Philippe l'a pris avec conviction. En effet, il a dû écouter les maires qui ont été au contact de la population tout au long de la crise sanitaire. Les municipales sont d'ailleurs indispensables pour que les communes puissent reprendre une vie normale. De plus, la relance économique passe aussi par les mairies.



