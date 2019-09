VIDEO - Municipales : Philippe autorise ses ministres à être candidats... mais ils ne pourront pas cumuler

ELECTIONS - Le patron du gouvernement a précisé, mercredi 4 septembre, les conditions pour laisser filer en campagne municipale ses ministres.

Edouard Philippe pose ses conditions pour les municipales. Le Premier ministre a déclaré ce mercredi que les ministres pourront être candidats aux élections de mars 2020 tout en restant au gouvernement. A un détail près, et de détail : ils ne pourront pas cumuler avec un poste de maire s'ils sont élus, et devront alors choisir.

"Quand on est ministre on ne peut pas cumuler avec la tête d’un exécutif local"

En revanche, une fois élu, aucun ministre ne pourra cumuler un portefeuille et la fonction de maire, quelle que soit la taille de la ville, a précisé Edouard Philippe, maintenant la jurisprudence en vigueur. "Quand on est ministre on ne peut pas cumuler avec la tête d’un exécutif local. Donc il (leur) appartiendra de dire s’ils veulent rester membres de gouvernement" ou prendre cette fonction s’ils sont élus, a-t-il indiqué. Une prémunition qui concerne, par exemple, Gérald Darmanin, ministre des Comptes publics, qui ne faisait pas mystère de ses ambitions pour la mairie de Tourcoing.

Côté calendrier, le chef du gouvernement a précisé que les ministres devront se consacrer à leur portefeuille jusqu'à la fin de l’année 2019. Ils ne pourront partir en campagne qu’à compter du 1er janvier 2020, ce qui signifie moins de trois mois avant le premier tour du scrutin, lequel est fixé au 15 mars.