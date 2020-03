Municipales : quelles sont les règles pour un ministre-candidat ?

Édouard Philippe passe quatre jours par semaine aux manettes de l'État, et trois jours au Havre. Son directeur de campagne nous assure qu'il n'y a aucune porosité entre les frais engagés dans le cadre de la propagande et les deniers publics. Il est impossible, sauf pour les officiers de sécurité, d'utiliser les moyens de l'État. Les comptes de campagne de tous les candidats sont d'ailleurs publics.



