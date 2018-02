VIDEO. Muriel Pénicaud annonce une baisse du chômage vers "la fin de l'année", et surtout en 2019

"Il y a des PME qui ne trouvent pas les compétences sur le marché du travail. On a tellement été dans le chômage de masse pendant des années. Ca va commencer à se sentir, plus vers la fin de l'année et (c'est) surtout en 2019 qu'on aura l'effet vraiment significatif", a assuré la ministre sur le plateau de David Pujadas. "L'effet sera durbable, on n'aura pas créé de choses artificielles", a-t-elle encore appuyé. Muriel Pénicaud a notamment souligné l'importance des "compétences" : en 2017, "330.000 emplois" n'ont pas été pourvus "faute de compétences", a-t-elle déclaré.





Selon les chiffres de l'Insee publiés ce jeudi, le taux de chômage est reparti à la hausse en novembre et s'établit à 9,7%, en incluant les départements d'outre-mer.