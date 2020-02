"Name and Shame" : quelles sont les 7 entreprises épinglées par la discrimination à l’embauche ?

Air France, Accor, Altran, Arkéma, Renault, Rexel et Sopra Steria. Voici les noms des entreprises épinglées par un étude de discrimination à l'embauche dévoilée par les ministères du Travail et du Logement. Un "testing" d'une ampleur inédite et une menace mise à exécution par le gouvernement : celle de faire du "name and shame", publier le nom des "mauvais élèves". Mais du bout des lèvres. Les entreprises ciblées, elles, dénoncent une étude biaisée.



