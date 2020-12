VIDÉO - Nemo, le chien des Macron, mis en scène pour lutter contre l'abandon des animaux domestiques

"Mon histoire commence par un abandon [...]. Comme moi, 100.000 animaux sont abandonnés chaque année" en France, peut-on lire dans cette vidéo sous-titrée et postée sur les comptes de réseaux sociaux d'Emmanuel Macron. "Alors, à Noël, adoptez-les. Mais adoptez en conscience", ajoute-t-il. Le texte précise qu'un "plan d'action va être mis en œuvre" pour favoriser l'adoption, auquel le plan de relance consacrera 20 millions d'euros. "La maltraitance sera plus fortement sanctionnée", indique-t-il. "Car votre animal fait partie de votre famille. Il compte sur vous", conclut la vidéo.

En janvier, le Parlement doit continuer de discuter une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale, qui vise à "améliorer les conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés", via notamment la création d'un certificat de sensibilisation pour toute acquisition d'un futur animal. Concernant les points de vente ou d'adoption d'animaux, le gouvernement n'a pas suivi la proposition du député Loïc Dombreval (LaREM) de réserver cette vente aux éleveurs professionnels, amateurs agréés et aux refuges. Une charte d'encadrement a été conclue avec la plateforme Leboncoin. Les annonces concernant les chiens et chats devront préciser le numéro d'identification de l'animal, son âge, sa race, s'il est vacciné, etc.

Dans le volet des sanctions, un décret rendra le défaut d'identification des chats sanctionnable, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Le défaut d'identification passera d'une contravention de 4e classe à une contravention de 5e classe, plus sévère.