"Notre boulot, c'est de réconcilier les Français" : N. Dupont-Aignan affiche ses différences avec É. Zemmour

Hostile à "l'immigration clandestine", inquiet d'un "remplacement de population" et ardent défenseur du contrôle des frontières, Nicolas Dupont-Aignan tient pour autant à se différencier du polémiste Éric Zemmour, qui pourrait, comme lui, se porter candidat à l'élection présidentielle.

Invité ce jeudi soir sur LCI, où il a dévoilé notamment son affiche et son slogan de campagne, le président de Debout la France a estimé que la différence principale entre l'ex-chroniqueur de CNews et lui étaient leurs parcours. "Éric Zemmour, est brillant polémiste, historien de talent, mais il n'a jamais mis les mains dans le cambouis", fait-il remarquer, avant d'expliquer non sans une certaine fierté : "J'ai sauvé une ville de la faillite, j'ai été maire 22 ans, j'aime le terrain, j'aime résoudre les problèmes et ce qui m'intéresse c'est d'apporter des solutions". "Et quand je dis des solutions, ce n'est pas des slogans ou des polémiques", insiste-t-il alors qu'Éric Zemmour fait actuellement couler beaucoup d'encre en affirmant souhaiter interdire les prénoms "étrangers" en France, y compris les "Jordan et les Kévin".