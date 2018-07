VIDÉO - Nicolas Dupont-Aignan claque la porte de la commission d’enquête sur l’affaire Benalla

"Je ne participerai plus à cette mascarade !" Voilà comment Nicolas Dupont-Aignan a conclu mercredi 25 juillet au matin son coup de gueule - et de com' - devant la commission d’enquête parlementaire de l’Assemblée nationale, avant de quitter les lieux agacé. En cause ? La prise de parole d’Emmanuel Macron ce mardi soir devant "ses députés", tel que l’a dénoncé le président de Debout la France.