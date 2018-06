VIDÉO - Nicolas Dupont-Aignan sur la crise des migrants : "Schengen c'est fini, les frontières vont être rétablies"

Nicolas Dupont-Aignan, qui plaide pour le refus systématique des demandes d'asile et la suppression des aides sociales "tant que la personne ne travaille pas depuis un certain nombre d'années", "des mesures de bon sens" selon lui, a fustigé la position de la France dans le cadre du débat européen sur les migrants.





"Nous avons des chefs d'Etats immatures", a-t-il affirmé. "Emmanuel Macron est immature, il fait de la politique bas de gamme et nuit aux intérêts de la France. Il fâche la France avec tout le monde. On va s'apercevoir de son inexpérience." Pour Nicolas Dupont-Aignan, le président français "s'attache à un système mort. Schengen c'est fini. Les frontières nationales vont être rétablies en Europe et c'est tant mieux."





Quant aux migrants naufragés en mer, assure le député DLF, "il faut les raccompagner dans les pays de départ. Ils ne doivent pas être accueillis". Il faut aussi, dit-il, "mettre fin à l'action des ONG" qui leur portent secours, et créer des centres dans ces pays tiers pour "examiner les demandes d'asile".