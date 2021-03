Nicolas Sarkozy : "C'est une injustice, je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe"

Nicolas Sarkozy est venu dire aux Français qu'il est un homme qui a toujours assumé ses responsabilités. "Je ne baisserai pas la tête, parce qu'on me reproche des faits que je n'ai pas commis. C'est une injustice, je me battrai jusqu'au bout pour que la vérité triomphe. Je ne le fais pas simplement pour moi, je le fais parce que ceux qui nous regardent doivent savoir que ce qui m'arrive pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous".

"En 2021, on peut donc condamner un homme, après sept ans d'enquête dans tous les sens, avec deux commissions rogatoires internationales, sans l'ombre d'une preuve. "Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y a rien à trouver. On me condamne à trois ans de prison parce qu'on me prête une intention d'avoir voulu rendre service à l'ami d'un ami, tout en reconnaissant que je ne l'ai pas fait. Tout ça, en écoutant 4 500 de mes dernières conversations téléphoniques, en les découpant avec des ciseaux, en les mettant bout à bout, on me condamne", a-t-il poursuivi.