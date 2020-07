Nicolas Sarkozy se livre : spéciale dédicace à Ajaccio

Il y a un an, le récit autobiographique de Nicolas Sarkozy, intitulé "Passions", avait été le succès de l'été. Il a été vendu à plus de 300 000 exemplaires. L'ancien chef de l'Etat publie aujourd'hui "Le temps des tempêtes", qui raconte les deux premières années de son quinquennat. Ce vendredi 24 juillet, l'ancien président de la République a choisi Ajaccio pour le présenter. Sa venue sur place n'était annoncée que depuis 24 heures, mais lorsqu'il était arrivé, avec 3/4 d'heures de retard, la galerie commerciale était déjà pleine. Pendant trois heures, l'ancien locataire de l'Elysée a enchaîné les dédicaces. Pour lui, la page de la politique est tournée. D'ailleurs, il l'assure dans son nouvel ouvrage. Dans ces 523 pages, écrites pendant le confinement, l'ancien président de la République rappelle à ses lecteurs que la ligne avec l'Elysée n'est pas totalement coupée. Le livre s'annonce comme le succès de l'été. Il a déjà été tiré à 2 500 exemplaires.



