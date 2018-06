VIDÉO - Non-revalorisation des APL : la colère des Petits frères des pauvres

Interrogée sur LCI, la représentante de cette association qui soutient en priorité les personnes âgées isolées et précaires parle ainsi d'un "choc" et d'une "colère", "parce qu'ici, sur ce plateau (ndlr : de LCI, il y a quelques mois), monsieur Saint-Martin (ndlr : député LaREM du Val-de-Marne) avait évoqué la baisse de 5 euros votée par le gouvernement précédent en prévenant qu'il ne fallait pas s'inquiéter car dans le budget suivant, ce serait revalorisé. Or, il n'en est rien, il y a une nouvelle baisse".