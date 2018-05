VIDÉO - Nouvelle-Calédonie : Emmanuel Macron en tenue traditionnelle

"Je n’ai pas peur de la coutume, pas davantage que vous n’avez peur de la République." Au 3e jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron s'est rendu à Ouvéa, trente ans après l'assaut de la grotte qui fit 21 morts, 2 militaires et 19 Kanak. C'était sans doute la partie la plus attendue - et la plus sensible - de son voyage dans l'archipel.





Au cours de celui ci, le président s'est plié aux coutumes kanak en portant brièvement une tenue traditionnelle néo-calédonienne, une jupe colorée nouée à la taille. Il est assez rare, depuis le début du quinquennat, de voir Emmanuel Macron arborer les tenues traditionnelles de pays ou régions visités.