VIDÉO - "La France est plus belle car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester", déclare Emmanuel Macron

"La Nouvelle-Calédonie restera donc française". Ce dimanche, les Calédoniens ont massivement voté "non" (96,49% des voix) lors du troisième référendum d'indépendance, organisé dans le cadre des accords de Nouméa. Quelques minutes après l'annonce des résultats, Emmanuel Macron a pris la parole pour entériner ce moment historique. "L'accord de Nouméa arrive à son terme juridique. La promesse du destin commun, dont il était porteur, n'a jamais été aussi tangible et doit continuer à nous guider. Nous pouvons être fiers de ce cheminement inédit et pacificateur", a estimé le chef de l'État. "Les Calédoniennes et les Calédoniens ont choisi de rester français, ils l'ont choisi librement. Ce soir, la France est plus belle, car la Nouvelle-Calédonie a décidé d'y rester", martèle-t-il.