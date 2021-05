Nouvelle tribune de militaires : comment réagit Emmanuel Macron ?

Cette réaction montre l'agacement de l’exécutif car le gouvernement est directement mis en cause. En effet, à un an de la présidentielle, l’État est interpellé par les mots de ces auteurs qui se disent apolitiques : "Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres, il s'agit de la survie de notre pays". Selon Adrien Gindre, on peut y voir la main d'une certaine extrême droite. Ce qui laisse penser que dans la présidentielle, tous les coups sont permis et que le combat a déjà commencé.