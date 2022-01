Nouvelles mesures sanitaires : les réactions politiques

"On connaît mieux le variant Omicron. On sait aujourd'hui qu'il est infiniment plus contagieux que tous les variants que nous avons eu à affronter. On sait aussi qu'il est moins dangereux parce que les Françaises et les Français sont largement vaccinés. La volonté, elle est claire : permettre au pays de continuer à fonctionner, ne pas être mis à l'arrêt et protéger la santé des Français avec des tests réguliers", a affirmé Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM des Français établis hors de France.