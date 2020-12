Nouvelles restrictions sanitaires : les réactions à Nice

Le maire (LR) de Nice, Christian Estrosi, souhaite un couvre-feu qui passerait de 20h à 18h ou 19h. Car dans sa ville, la situation sanitaire se dégrade. La circulation du virus y est bien plus élevée qu'ailleurs dans l'Hexagone, d'où sa demande au ministre de la Santé. "Entre confinement et couvre-feu, je préfère "couvre-feu" qui évitera de mettre un terme à l'activité économique. Mais je serai unitaire quelle que soit la décision, parce que nous avons à mener cette lutte entre l'Etat et la collectivité", affirme-t-il.

Mathilde Coffin, gérante d'une boutique du centre-ville, est prête à s'adapter s'il le faut. "Personnellement, je préfère un couvre-feu qu'un reconfinement pour le commerce, parce qu'il n'y a qu'une heure de 18h à 19h. On ferme à 19h. Ça va, on s'adapte", explique la commerçante. Un peu plus loin, une autre commerçante, Carine Costantino, n'est pas du même avis, car c'est entre 18h et 20h qu'elle a le plus de clients. "Je comprends qu'au niveau santé, il y a sans doute des millions de choses à faire, mais le plus dur, c'est d'être averti à moins deux pour juste. On a des salariés et des stocks à gérer".