Nucléaire : Greenpeace revendique une intrusion sur un site de La Hague

"Tout va très bien à l'usine Orano la Hague. Sauf que le bâtiment qui rassemble l'équivalent de plus de 100 cœurs de réacteurs nucléaires n'est protégé que par un toit de tôle métallique, vulnérable et facilement accessible", a affirmé dans la foulée Greenpeace, qui alerte régulièrement sur le "risque nucléaire" et la sûreté des installations françaises.





"Greenpeace a démontré, une fois de plus, que les installations nucléaires françaises ne sont pas suffisamment protégées contre les risques d'agression externe. Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est que ce drone ait pu allumer des fumigènes de détresse sur le toit de la piscine, c'est-à-dire le point faible d'un bâtiment contenant la plus grande quantité de matières radioactives dans le monde", a affirmé une responsable de Greenpeace dans un communiqué, qui précise que "la piscine de l'usine d'Orano La Hague contient environ 10 000 tonnes de combustibles irradiés en attente d'être retraités ou d'une solution définitive" et qu'"EDF continue d’envoyer à La Hague plus de combustible usé qu'Orano n’est capable d’en retraiter".