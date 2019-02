VIDÉO - Œil masqué et en gilet jaune, Florian Philippot dénonce les violences policières au Parlement européen

L’œil caché et vêtu d'un gilet jaune, c'est ainsi que Florian Philippot s'est présenté ce lundi au Parlement européen. Son intervention a été filmée et aussitôt publiée sur Facebook, YouTube et Twitter. Dans cette vidéo, le député européen a notamment rendu hommage aux victimes des des violences policières lors des manifestations des gilets jaunes. Était-ce sincère ou était-ce juste un coup de comm'? La vidéo a-t-elle créé le buzz ?



Ce mardi 12 février 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de l'intervention de Florian Philippot au Parlement européen ce lundi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/02/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.