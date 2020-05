Olivier Mazerolle : "La défection de Gérard Colomb, c'est celle d'un apôtre du macronisme"

Avec l'accord entre Gérard Colomb et LR au second tour des municipales de Lyon, Emmanuel Macron a perdu un ami, mais aussi un soutien de la première heure. Selon notre éditorialiste, l'ex-ministre de l'Intérieur aurait réagi ainsi parce qu'il se sentait trahi. "Il s'est retrouvé avec un président qui a additionné des mesures éparses et qui a gouverné d'en haut alors qu'il avait promis de gouverner avec le Français", explique-t-il également. Le maire de Lyon pourrait-il remporter ces élections ? Où en est LREM ? Que doit-on savoir sur le macronisme ?



