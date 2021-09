"On est content, mais le travail est encore immense" : le maire de Grigny élu meilleur maire du monde

"C'est la reconnaissance de ce travail collectif des associations, des agents municipaux, des professionnels de santé et même des entreprises, qu'a salué cette récompense", s'est réjoui le maire communiste, interrogé par LCI. "On est content, mais conscient que le travail est encore immense", a cependant relativisé Philippe Rio, ne manquant pas d'ajouter "encore une fois, on n'a pas atteint le sommet de l'Everest".

Grigny est la ville la plus pauvre de France métropolitaine, selon le dernier rapport de l'Observatoire des inégalités, publié fin novembre 2020. 12.800 personnes sur les 28.000 habitants vivaient alors sous le seuil de pauvreté, mais la situation se serait aggravée avec la crise sanitaire. En décernant ce titre à Philippe Rio, le groupe de réflexion a salué dans un communiqué "son combat contre la pauvreté et l'exclusion sociale".

La City Mayors Foundation, créé en 2003 à Londres, est géré par des professionnels d'Europe, d'Asie et des Amériques qui travaillent ensemble "pour promouvoir des villes fortes, justes et prospères ainsi qu'un bon gouvernement local". Ce groupe de réflexion met en avant les maires "les plus remarquables, qui ont servi leurs concitoyens avec intégrité, courage et diligence".

Ce sont les habitants du monde entier qui votent pour ce prix remis tous les deux ans. Pour l'année 2021, la fondation a notamment rendu hommage à celles et ceux qui "ont fait preuve d'un leadership exceptionnel pendant la pandémie de Covid-19".