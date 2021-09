"On est ici comme des mendiants, en train de vous supplier" : Macron interpellé durant son discours sur les Harkis

"On a vécu l'ignorance, l'humiliation". Soixante ans après la fin de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron a "demandé pardon" lundi aux harkis au nom de la France. Un sujet toujours sensible, comme l'a montré l'émotion régnant dans la salle des fêtes de l'Élysée.

Fait sans précédent, le discours du président a en effet été interrompu par deux enfants de harkis. "Moi, pour que je ne m'échappe pas du camp, on m'a brûlé la main, les pieds. Aujourd'hui, ce que je vous dis, ce n'est que la vérité", lui a lancé une femme, la voix tremblante et les larmes dans les yeux. Avant de poursuivre : "Si je pleure, c'est que mon père de là-haut il le voit. Aujourd'hui je suis là et je vous dis comment mon cœur, il est blessé. Il n'y a pas que mon cœur, y a le cœur de tous ceux qui sont morts, qui se sont suicidés. On est ici comme des mendiants, en train de vous supplier."