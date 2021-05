Paca/Muselier : la fin du psychodrame ?

Les réaction fusent après nos révélations mercredi. Il y aura finalement 22% de représentants LaREM sur les listes de Renaud Muselier. Pas de parlementaires LaREM, ni de ministres LaREM et surtout pas de parlementaires LR. Dans la foulée, Eric Ciotti poste un tweet qui dit en gros "ce sera sans moi". De son côté, Bruno Retailleau, lui, est également furieux. Il fait un communiqué disant : "je demande à mon parti de retirer son soutien à la liste de Renaud Muselier". Un tweet, un post Instagram et puis réaction face caméra et au micro : "il n'a jamais été question que LR soutienne la fusion de liste En marche avec ses propres listes et notamment au premier tour". Chez Les Républicains, un comité stratégique pourrait se tenir en début de semaine prochaine. Autres sujet : Emmanuel Macron a remonté les bretelles des ministres.