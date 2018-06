VIDÉO - "Vous n’êtes que des SS aux petits pieds" : quand Simone Veil répondait à Le Pen qui perturbait son meeting

En 1979, le combat européen de Simone Veil prend forme. Convaincue qu’il est nécessaire de réconcilier les peuples allemands et français plus de trente ans après la fin de la Seconde guerre mondiale, la ministre de la Santé de Valéry Giscard d’Estaing se lance dans la course à la députation européenne. "Il faut surmonter le désir de revanche, arriver à revivre", disait-elle.





Et cette année-là, pour la première fois, les députés du Parlement européen sont élus au suffrage universel. VGE bataille pour imposer sa ministre, qui multiplie les réunions publiques. Comme ce soir-là à Paris où des militants FN viennent la perturbe, Jean-Marie Le Pen en tête. Ce dernier qui l’affuble du surnom de "l’avorteuse" l’invective à plusieurs reprises. Pas de quoi faire peur Simone Veil. Digne, elle leur répond de manière offensive : "Vous ne me faites pas peur. J’ai survécu à pire que vous, vous n’êtes que des SS aux petits pieds."