VIDÉO - Parodié dans un clip, Jean-Michel Aphatie va déposer plainte contre La France insoumise

Parodié dans un clip publié par La France insoumise pour évoquer ses problèmes de financement, l'éditorialiste Jean-Michel Aphatie explique ce mardi sur LCI son intention de porter plainte. "On utilise mon image sans m'avoir demandé la permission (...), pour un problème qui ne me concerne pas du tout. Les problèmes de financement de LFI, j'en ai jamais parlé, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Non seulement on utilise mon image, mais en plus on la détourne", tempête le journaliste.





Il avait d'ailleurs interpellé lundi sur Twitter, la tête de liste de LFI aux Européennes, Manon Aubry.





"Ils méritent ce que je vais faire : déposer une plainte... non pas pour gagner de l'argent - si par extraordinaire, je gagnais de l'argent, les Restos du cœur en profiteraient -, mais parce qu'il faut marquer le coup", a prévenu Aphatie.