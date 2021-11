Partie de campagne, épisode 10 : la cinquième vague donne le tempo

Les difficultés s’accumulent pour le polémiste. Un millier de manifestants l’attendaient à Genève, mercredi, et à Marseille, vendredi, rien ne va se passer comme prévu. Ce devait être un moment d’échanges avec les habitants et les commerçants, ce sera finalement une balade sous les sifflets. Pas une poignée de main, pas une seule discussion. Treize minutes et puis il s’en va. Eric Zemmour, obligé de se consoler comme il peut. Restera une image de sa visite à Marseille : interpellé par une passante, il répond avec la même élégance. Il n’en fallait pas plus pour que Marine le Pen appelle Eric Zemmour à se retirer.