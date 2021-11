Partie de campagne, épisode 8 : le feuilleton de la présidentielle

La semaine a commencé par un concours de gaulliste. À Colombey, 50e anniversaire de la mort du général et tout le monde est d’accord. Tout le monde, mais certains un peu plus que d'autres. Les voilà donc les vrais gaullistes : les cinq candidats de la droite réunis pour une photo de famille. Le patron du parti savoure. Mais il y avait encore plus gaulliste que les vrais gaullistes.

À part tout le consensuel sur le gaullisme, cette semaine, il y avait le fabriqué en France. Relocaliser, produire en France, tous les candidats sont pour. Résultat, le salon du “made in France” avait un peu un air de salon de l’agriculture. Pas moins de deux ministres et huit candidats en quatre jours. Et un consensus général : le fabriqué en France, “c’est évidemment un problème de souveraineté”. La thématique n'effraie plus la gauche désormais. Une aubaine pour Jean-Luc Mélenchon.