Partie de campagne, épisode 9 : pourquoi les candidats veulent se faire entendre ?

Tous les candidats veulent cajoler les maires, surtout ceux en manque de parrainage. Beaucoup ont envoyé des émissaires. Jean Lassalle se charge de la récolte personnellement. Les élus locaux sont de plus en plus réticents à parrainer. Ils étaient près de 18 000 en 2002, moins de 15 000 il y a 5 ans, à peine un peu plus d'un tiers des 42 000 élus. Beaucoup ne se reconnaissent pas dans ce début de campagne très sécuritaire.

Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo étaient sur le plateau de TF1. Le pouvoir d'achat et la santé sont au cœur de leurs campagnes. Fabien Roussel essaie même d'aller plus loin. Son slogan promet des jours heureux et des fins de mois plus facile pour tout le monde. Les sondages sont figés à gauche. Il y avait alors cette semaine, comme un pacte de non-agression.