Passeport vaccinal : faut-il ouvrir le débat ?

Cette semaine, le Danemark a annoncé la mise en place d'un passeport Corona. Une attestation vaccinale qui permettrait aux passagers d'échapper à certaines restrictions sanitaires. Si la Suède, l'Islande, Chypre et Israël envisagent d'en faire de même, l'Hexagone, elle, est réticente à cette idée. Par contre, "on n'est pas à l'abri que le gouvernement change d'avis", d'après notre éditorialiste. D'autant plus que l'idée fait son chemin, sans compter que les Français y sont de plus en plus favorables. Néanmoins, il faudra attendre que l'ensemble de la population soit immunisée pour que cette mesure ait un sens.