VIDÉO - Patrick Balkany se confie à TF1-LCI : "Je pensais que j'allais mourir en prison"

"J'avais 22 de tension, 40 pulsations par minute..." La voix encore plus grave que d'habitude, le débit plus lent, le ton plus posé, le visage émacié, les yeux perdus derrière des verres fumés et le corps très amaigri, Patrick Balkany a reçu les journalistes de TF1-LCI dans son fief de Giverny ce jeudi, au lendemain de sa sortie de la prison de la Santé, où il était incarcéré depuis le 13 septembre. "Aujourd'hui, je sais que je peux récupérer, je peux me soigner, je peux être dans de bonnes conditions, alors que hier, avant la décision, j'avais le sentiment que j'allais rester, et que j'allais tranquillement mourir en prison", confie-t-il notamment.