Patrimoine, le parent pauvre de la République

Au début, certains avaient douté de la capacité de Jean Castex à tenir la fonction de Premier ministre. Pourtant, il n'a pas cessé de démontrer sa volonté. En quelques jours, il a marqué de son empreinte cette nouvelle phase du quinquennat notamment à travers l'importance des territoires. Après le signe d'ouverture à l'égard des partenaires sociaux vendredi, il a tenu à se déplacer à Nantes accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Culture, le lendemain même. Cela pour signifier que le gouvernement n'est pas moins mobilisé dans les provinces lorsqu'il y a des catastrophes et notamment dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine. Comment Jean Castex et Gérald Darmanin ont-ils montré leur soutien aux pompiers ?



Ce dimanche 19 juillet 2020, Eric Decouty, dans la chronique "L'Opinion", nous parle des déplacements de Jean Castex et de la sauvegarde du patrimoine. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 19/07/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.