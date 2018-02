VIDÉO - Plan de départs volontaires chez les fonctionnaires : Geoffroy Roux de Bézieux juge qu'il faut "diagnostiquer ce qui doit être réaménagé"

Questionné sur l'idée du gouvernement d'avoir une meilleure récompense du mérite individuel dans la fonction publique, le vice-président du Medef a estimé que ce système "a fait ses preuves dans certaines limites". "Récompenser ceux qui travaillent plus et mieux, ce n'est pas la même chose que mettre la pression à tout le monde", a-t-il ajouté. "On ne peut pas émettre des récompenses pour tout le monde (...) Par exemple, les bons enseignants devraient gagner plus d'argent que les moins bons."