Plan de relance européen : le point sur les négociations

Les conséquences économiques de l'épidémie de Covid-19 sont au cœur des négociations entre les 27 Etats membres de l'Union européenne. Le sommet devait durer deux jours à Bruxelles, mais on en est déjà au quatrième et il n'y a toujours pas d'accord. Après une très longue nuit, l'atmosphère est particulièrement tendue ce lundi. La situation est telle qu'Emmanuel Macron est sorti de ses gonds dans la matinée. Que reproche-t-il à ses homologues ? A quoi s'attendre de ce sommet ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.