VIDÉO - "Plus d'amour, moins de Zemmour" : Marie Cau, première femme transgenre candidate à la présidentielle

Si elle affirme "parler à tout le monde", à gauche comme à droite, Marie Cau s'est donné une priorité, "faire barrage à l'extrême droite, des gens dangereux", et demander à Valérie Pécresse, la candidate LR, de se positionner clairement par rapport au polémiste Éric Zemmour.

Les atouts de cette cheffe d'entreprise, ingénieure de formation : l'expérience du terrain et des territoires. "Les problèmes de mon village sont ceux de tous les villages", explique-t-elle, citant le "manque de moyens" et l'éloignement des administrations. "On a les mêmes contraintes qu'un maire de grande ville, sans les équipes et l'ingénierie."