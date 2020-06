PNF : un parquet politique ?

Les politiques et les avocats se plaignent face aux méthodes du Parquet national financier. Déjà avec l'affaire du contrôle des relevés téléphoniques visant Nicolas Sarkozy en 2014, de nombreuses questions se sont posées sur les penchants politiques du parquet. Olivier Mazerolle précise que le PNF a été instauré par un pouvoir de gauche avec à sa tête une procureure chaudement recommandée par des magistrats également de gauche. A l'époque, leur but était d'établir la culpabilité d'un ancien président de la République de droite. Trois ans plus tard, le parquet lance la même procédure contre François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle et favoris de l'élection. "En ce qui concerne les candidats ou les hommes politiques de droite, au PNF, c'est le TGV" rajoute notre éditorialiste. Quelle suite pour cette affaire ?



Ce samedi 27 juin 2020 , Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle des critiques autour du parquet national financier. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 27/06/2020 présentée par Christophe Moulin sur LCI.