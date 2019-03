VIDÉO - "Être ministre de l'Intérieur, c'est l'être 7 jours sur 4" : Castaner se justifie après sa soirée en boîte de nuit

Depuis la publication de ces photos, prises au soir de l'"acte 17" des Gilets jaunes dans ce lieu festif du 8e arrondissement de Paris, Christophe Castaner fait l'objet de critiques et notamment à cause de sa sécurité. Selon Voici, ce dernier "a laissé ses deux officiers de sécurité à la porte du restaurant". "Il n'y a pas de polémique, ma sécurité est toujours assurée. Mais nous étions dans un lieu privé, un restaurant, et elle sait se faire efficace et discrète", a assuré le ministre.





Vendredi matin, le Premier ministre Edouard Philippe avait affirmé sur Europe 1 qu'il n'avait "aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner, et que le ministre de l'Intérieur avait toute (sa) confiance".